В Тамбовской области глава сельсовета использовал служебную машину в личных целях

В прокуратуре Токаревского района проверили исполнение законодательства о противодействии коррупции при использовании муниципального имущества и выяснила, что глава администрации Даниловского сельсовета использовал служебный автомобиль в личных целях.

В соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия коррупции лица, замещающие муниципальные должности, не вправе использовать в неслужебных целях средства материально-технического обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности.

- По выявленным нарушениям глава администрации сельсовета по постановлению прокурора района привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), - сообщает прокуратура Тамбовской области.