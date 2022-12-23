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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:08

В Тамбовской области глава сельсовета использовал служебную машину в личных целях

Мужчину привлекли к ответственности за самоуправство
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуре Токаревского района проверили исполнение законодательства о противодействии коррупции при использовании муниципального имущества и выяснила, что глава администрации Даниловского сельсовета использовал служебный автомобиль в личных целях.

В соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия коррупции лица, замещающие муниципальные должности, не вправе использовать в неслужебных целях средства материально-технического обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности.

- По выявленным нарушениям глава администрации сельсовета по постановлению прокурора района привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), - сообщает прокуратура Тамбовской области.