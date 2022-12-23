Тамбовчанин украл и пропил бензопилу жителя деревни Березовка

Следователи ОМВД России по Сосновскому району закончили расследование уголовного дела о краже и направили его в суд. В преступлении обвиняется ранее судимый 38-летний тамбовчанин.

Нетрезвый мужчина взломал замки на сарае жителя деревни Березовка Сосновского района и унес бензопилу и бензотриммер. Украденное добро обвиняемый спрятал. Бензопилу он сразу продал местному жителю, а деньги пропил.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, бензотриммер мужчина продать не успел. Его изъяли сотрудники уголовного розыска. Владелец сарая написал заявление о краже. Проданную бензопилу удалось найти. Позже украденное имущество вернули хозяину.