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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 11:49

Тамбовчанин украл и пропил бензопилу жителя деревни Березовка

Дело 38-летнего мужчины направили в суд
Марина МАКОВЛЕВА

Следователи ОМВД России по Сосновскому району закончили расследование уголовного дела о краже и направили его в суд. В преступлении обвиняется ранее судимый 38-летний тамбовчанин.

Нетрезвый мужчина взломал замки на сарае жителя деревни Березовка Сосновского района и унес бензопилу и бензотриммер. Украденное добро обвиняемый спрятал. Бензопилу он сразу продал местному жителю, а деньги пропил.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, бензотриммер мужчина продать не успел. Его изъяли сотрудники уголовного розыска. Владелец сарая написал заявление о краже. Проданную бензопилу удалось найти. Позже украденное имущество вернули хозяину.