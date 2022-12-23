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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 11:10

Житель Мичуринска накинулся на сожительницу с топором

Женщина осталась жива и обратилась в полицию
Марина МАКОВЛЕВА

Участковые уполномоченные полиции установили, что в Мичуринске на улице Октябрьской произошло преступление. 49-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Да так, что схватился за топор и пригрозил 46-летней женщине, что убьет ее.

На этот раз угрозу мужчина не реализовал, но его испуганная подруга поспешила в полицию. Полицейские выяснили обстоятельства ссоры и изъяли топор с отпечатками.

По информации УМВД по Тамбовской области, злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.