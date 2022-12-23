В Мичуринске заработает «Совиная почта Деда Мороза»

Воспользоваться совиной почтой может каждый желающий

24 и 25 декабря жители и гости Мичуринска смогут принять участие в экологической новогодней акции «Совиная почта Деда Мороза». Ее проводит местный Центр охраны хищных птиц.

Посетители Центра смогут написать письмо главному зимнему волшебнику настоящим птичьим пером на крафтовой бумаге и запечатать его сургучной печатью. Кроме того, гости больше узнают о пернатых и поучаствуют в квестах на свежем воздухе.

- Вход и участие в акции бесплатные. Гостей ждут по адресу: ул. Набережная, Агробиостанция. Вход напротив пешеходного моста на Основной Питомник. Время посещения с 11 до 16 часов, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Гости питомника больше узнают о пернатых

Кстати, еще один почтовый ящик для писем Деду Морозу находится в Мичуринске на территории Парка культуры и отдыха. Он будет работать до 31 декабря.

Фото администрации города Мичуринска