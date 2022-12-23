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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 9:28

В Тамбовской области пьяный водитель сбил пешехода

Авария произошла в р.п. Первомайский
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пешеход двигался по краю дороги

Пешеход двигался по краю дороги

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием нетрезвого водителя произошла 22 декабря в 20 часов 20 минут на улице Больничная, напротив дома 2В в р.п.Первомайский. 35-летний мужчина за рулем автомобиля «РЕНО ЛОГАН», будучи пьяным, не снизил скорость и сбил 43-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части навстречу движению.

- После дорожно-транспортного происшествия пешехода на месте аварии осмотрели медики скорой медицинской помощи, - сообшает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.