В Тамбовской области пьяный водитель сбил пешехода

Пешеход двигался по краю дороги Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием нетрезвого водителя произошла 22 декабря в 20 часов 20 минут на улице Больничная, напротив дома 2В в р.п.Первомайский. 35-летний мужчина за рулем автомобиля «РЕНО ЛОГАН», будучи пьяным, не снизил скорость и сбил 43-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части навстречу движению.

- После дорожно-транспортного происшествия пешехода на месте аварии осмотрели медики скорой медицинской помощи, - сообшает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.