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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:34

Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова подготовил концерт для тамбовчан

Выступление состоится 25 декабря
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В преддверии Нового года Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова подготовил для тамбовчан и гостей региона праздничный концерт. В новой программе прозвучат шедевры мировой классической музыки, знаменитые оперные арии и дуэты. Каждый зритель окунется в волшебные звуки симфонических композиций.

Для гостей выступят молодые звезды оперной сцены - Дзамболат Дулаев (баритон) и Софья Цыганкова (сопрано). Дирижеры - Алексей Моргунов и Алексей Артемьев.

Зрителей ждет незабываемый праздник вокального мастерства и светлое новогоднее настроение.

- Концерт пройдет 25 декабря в 16 часов по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников,1, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.