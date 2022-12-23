Благодаря вмешательству прокуратуры тамбовчанка смогла получить пенсию по инвалидности

В Уваровскую межрайонную прокуратуру обратилась жительница района. Она пожаловалась, что не получает пенсию по инвалидности.

Проверка установила, что в бюро МСЭ заявительнице продлили 3 группу инвалидности на 6 месяцев. Однако через 10 дней заочная медико-социальная экспертиза не установила женщине инвалидность, при этом пенсию по инвалидности она продолжала получать.

В дальнейшем из-за этого противоречия женщина лишилась права на продление инвалидности автоматически и деньги получать перестала.

Женщина обратилась за помощью в прокуратуру, после этого ей вновь провели заочную медико-социальную экспертизу и установили-таки инвалидность. Но пенсию за два прошедших месяца не выплатили. Прокуратура обратилась в суд.

- В рамках рассмотрения гражданского дела требования прокурора были удовлетворены в добровольном порядке, заявительнице установлен факт инвалидности и произведены соответствующие выплаты, - сообщают в Уваровской межрайонной прокуратуре.