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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 8:50

В Тамбове будут судить жительницу Свердловской области, у которой в авто нашли 5 кг наркотиков

Женщина планировала продавать вещества в Тамбовской и Ивановской областях
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Тамбовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жительницы Свердловской области. Ее обвиняют покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет в особо крупном размере.

По версии следствия, 39-летняя женщина незаконно купила в Брянской области около 5 кг синтетического наркотика. Она планировала продавать его бесконтактным способом в Тамбовской и Ивановской областях.

Однако в Тамбовском районе ее автомобиль остановили сотрудники ДПС. При осмотре в багажнике были обнаружены 9 пакетов с наркотическими средствами.

Как пояснили в прокуратуре Тамбовского района, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит до 20 лет тюрьмы.