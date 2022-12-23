В Мичуринске двое мужчин украли отопительный котел из недействующей котельной

В дежурную часть отдела полиции Мичуринска поступила информация о краже из котельной, принадлежащей местной администрации. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых 41 и 45 лет.

Эти двое уже не раз попадались на мелких кражах. Воспользовавшись отсутствием охраны, мужчины забрались в помещение и разобрали паровой котел. Все металлические части злоумышленники унесли, чтобы сдать в металлолом.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже группой лиц по предварительному сговору. Преступникам может грозить до 5 лет тюрьмы.