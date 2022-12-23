В Мичуринске выявили магазин, продающий спиртные напитки несовершеннолетним

В торговом павильоне на улице Мира в Мичуринске сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выявили факт продажи спиртного подростку.

53-летний продавец вновь продала алкоголь юноше, хотя прежде ей уже выписывали штраф за такое же нарушение.

- Алкогольная продукция изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.