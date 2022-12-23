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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:29

Тамбовчан предупреждают о сильном тумане

Видимость не будет превышать 200-500 метров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области объявили экстренное предупреждение о возможных неблагоприятных погодных явлениях. По данным Тамбовского ЦГМС – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-4 часа, с сохранением днем 23 декабря на территории Тамбовской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, во время тумана сильно осложняется дорожная обстановка, поэтому водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.