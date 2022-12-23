В Тамбове будет временно ограничено движение транспорта в районе «Кристалла»

24 декабря у ледового дворца спорта «Кристалл» будет проводиться праздничная ярмарка «В ритме Нового года». В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения в Тамбове будет ограничено движения транспорта.

Уже с 18.00 23 декабря и до окончания мероприятия 24 декабря будет запрещена остановка транспортных средств (кроме транспорта участников ярмарки):

– по улице Куйбышева, от Советской до Мичуринской;

– по улице Пензенской, от Советской до Карла Маркса;

– по четной стороне улицы Советской, от Куйбышева до Пензенской.

Кроме того, по информации администрации города Тамбова, на обозначенных участках улиц Куйбышева и Пензенской с 22.00 23 декабря и до окончания мероприятия 24 декабря будет полностью запрещено движение транспорта. Исключение - для участников мероприятия и жителей близстоящих домов.