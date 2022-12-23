Тамбовчанка расправилась с супругом через два дня после свадьбы

Мужчина погиб от единственного удара Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 49-летней женщины, которую обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Известно, что 29 июля в одном из домов деревни Крутые Выселки микрорайона Слобода Тамбовского района обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, утром между погибшим и его супругой, которые заключили брак буквально за два дня до разыгравшейся трагедии, на почве ревности произошел конфликт. Во время ссоры женщина нанесла мужу удар кухонным ножом в область левого предплечья. Из-за острой массивной кровопотери он скончался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.