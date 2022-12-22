В СК России обсуждали меры борьбы с киберпреступностью

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам противодействия киберпреступности и применения цифровых технологий при расследовании преступных деяний. Глава ведомства отметил, что киберпреступность представляет собой серьезную угрозу для общества. Киберпространство используется для вовлечения молодежи в различные радикальные течения, нанесения вреда детям. Прослеживается тенденция циничного отношения кибермошенников к старшему поколению, использования доверчивости пожилых людей для хищения их средств. Причиняется вред IT-инфраструктуре, гражданам и организациям.

Согласно статистике, которую привел Александр Бастрыкин, на протяжении последних лет фиксируется рост количества деяний, совершенных с использованием IT-технологий. Если в 2020 году следственными органами ведомства было расследовано 11,5 тыс. указанных преступлений, то в 2021 году – уже свыше 12 тысяч, только за 10 месяцев текущего года – 13 тысяч деяний. Активная работа следователей СК России по этому направлению деятельности позволила добиться значительных результатов - по сравнению с прошлым годом на 12% увеличилось число уголовных дел, направленных в суд, - с 4592 до 5155. По расследованным в СК России киберпреступлениям удалось возместить на стадии следствия ущерб в размере около 1,2 млрд. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млрд рублей.

Сотрудники центрального аппарата предложено проработать вопрос о заключении соглашений о сотрудничестве с рядом компаний, функционирующих в сфере информационных технологий, кибербезопасности и обладающих инструментами обработки больших объемов данных. Также участники совещания обсудили инициативу создания единого криминалистического учета электронных следов. Подобная база позволит улучшить взаимодействие между следователями из разных регионов, в случае если одни и те же лица совершали преступления в нескольких субъектах РФ.

По итогам мероприятия Председатель СК России дал ряд конкретных поручений подчиненным по дальнейшей проработке обсуждаемых инициатив и началу реализации тех предложений, которые были поддержаны всеми участниками совещания.