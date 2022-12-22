Баскетбольный клуб «Тамбов» потерпел первое крупное поражение в Суперлиге-2022/23

Сегодня, 22 декабря, «волки» в Тамбове примут курских "Русичей". Начало игры в 19:00. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

После исторических трех выигрышей кряду тамбовские «волки» были попросту разбиты на иркутском паркете. Местный «Иркут» уже после первой четверти снял все вопросы на тему сильнейшего в противостоянии с «Тамбовом» в рамках мужской баскетбольной Суперлиги. 35:10 – слишком сурово. К исходу третьей четверти перевес хозяев составлял 40 баллов. И хотя на финише гости огрызнулись (23:20), ни на что этот микро успех не повлиял – 102:65 в пользу «Иркута». Так крупно в этом чемпионате нас еще не обыгрывали.

В ТОП-5 результативных игроков «Тамбова» вошли – Роман Баландин (25 очков), Максим Хозяшев (десять), Никита Иванов (девять), Юрий Митюк и Максим Лютыч (по шесть).

После этого матча тамбовчане располагаются на 11-м месте с 18-ю очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (25 баллов), московская «Руна» (23) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (22). Теперь сегодня, 22 декабря, «волки» в Тамбове примут курских Русичей» (14-е место, 16 очков). Начало игры в 19:00.