Тамбовчанка нашла банковскую карту и «прогуляла» 5 тысяч рублей

В УМВД по городу Тамбову обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала, что с ее банковской карты пропали деньги. Полицейские выяснили, что неизвестный воспользовался карточкой в магазине на улице Советской.

Благодаря записи камер видеонаблюдения стало ясно, что некая женщина несколько раз покупала в магазине алкоголь, пользуясь чужой картой. Всего она потратила 5507 рублей.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские нашли 40-летнюю женщину, она призналась, что нашла чужую банковскую карточку. Теперь задержанной предстоит возместить потерпевшей ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже.