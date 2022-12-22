Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 декабря 2022 13:30

Тамбовчанка нашла банковскую карту и «прогуляла» 5 тысяч рублей

На чужие деньги женщина несколько раз покупала алкоголь
Марина МАКОВЛЕВА

В УМВД по городу Тамбову обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала, что с ее банковской карты пропали деньги. Полицейские выяснили, что неизвестный воспользовался карточкой в магазине на улице Советской.

Благодаря записи камер видеонаблюдения стало ясно, что некая женщина несколько раз покупала в магазине алкоголь, пользуясь чужой картой. Всего она потратила 5507 рублей.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские нашли 40-летнюю женщину, она призналась, что нашла чужую банковскую карточку. Теперь задержанной предстоит возместить потерпевшей ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже.