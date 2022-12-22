В Мичуринске открылась выставка Дедов Морозов и Снегурочек

Большие и маленькие зимние волшебники - привет из детства

В музее-усадьбе народного художника СССР А.М. Герасимова открылась выставка Дедов Морозов и Снегурочек. Коллекционер Светлана Юдакова представила более 120 сказочных персонажей из разных уголков страны.

Посетители могут увидеть очень разных зимних волшебников - больших и маленьких, с мешком или елкой за плечами. Деды Морозы выполнены из бумаги, пластмассы, поролона, пенопласта, гипса и раскрашены вручную. Самые ранние экспонаты датируются 1940 годами прошлого века и изготовлены разными артелями СССР.

Выставка продлится до 20 января

- Каждый образ зимнего волшебника по-своему уникален и интересен, отражает историю и традиции страны, а для многих поколений это - еще и приятные воспоминания из прошлого. Выставка продлится до 20 января 2023 года, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска