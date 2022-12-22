Житель Сосновки попытался украсть с прилавка магазина аккумулятор

В магазин автозапчастей в поселке Сосновка зашел 38-летний мужчина. Он попросил продавцов уточнить, если ли в наличии запчасть к его автомобилю. Пока продавцы искали деталь на складе, покупатель унес с прилавка и спрятал в ближайших кустах аккумулятор.

Однако продавец выбежал за мужчиной и окликнул его. Тому ничего не оставалось, кроме как бросить похищенное и скрыться.

По заявлению продавца сотрудники уголовного розыска составили описание внешности воришки. Позже они установили его личность. Задержанный местный житель признался, что пошел на преступление ради денег. Он, кстати, и раньше не раз привлекался к уголовной ответственности.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, уголовное дело направлено в суд Сосновского района.