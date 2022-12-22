Некоторым тамбовчанам досрочно выплатят пенсии и пособия

В ОПФР по Тамбовской области рассказали, как будут выплачиваться пенсии и социальные выплаты в новогодние праздники 2023 года. Их получателям напоминают, что финансирование кредитных организаций на выплату пенсий осуществляется поэтапно в три потока – 7, 12 и 22 числа ежемесячно.

В связи с новогодними праздниками финансирование пенсий и других социальных выплат за январь 2023 года через банки получателям пенсий первого и второго потоков (7 и 12 числа) будет произведено досрочно - 27 декабря. Для пенсионеров, получающих пенсию в кредитных организациях в третий поток (22 числа), дата доставки не меняется.

Кроме того, ежемесячные пособия за декабрь 2022 года семьям с невысокими доходами и детьми от 8 до 17 лет, семьям с детьми до 1,5 лет, беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, срок доставки которых ежемесячно 3 числа, будут перечислены 26 декабря 2022 года, а ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала семьям с низкими доходами за январь 2023 года – в январе 2023 года.

- Выплата и доставка пенсий отделениями почтовой связи в январе 2023 года будет производиться по обычному графику, - сообщают в пресс-службе ОПФР по Тамбовской области. - По этому же графику будет осуществляться доставка мер социальной поддержки гражданам, которые получают эти выплаты через отделения почтовой связи.