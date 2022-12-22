В Тамбове сдали в работу два участка дорог

В областном центре сдали в эксплуатацию участок улицы Чичерина (от ул. Мичуринской до ул. Северо-Западной), отремонтированный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Стоимость работ составила более 49 миллионов рублей. В рамках муниципального контракта подрядная организация не только уложила новый слой асфальтобетона, но и привела в нормативное состояние съезды, парковки, установила новые знаки, заменила уличное освещение. Объект принят со второго раза, после устранения недостатков.

- Весной здесь проведут повторное обследование, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - В случае выявления дефектов подрядная организация устранит их за свой счёт.

Кроме того, накануне рабочая комиссия оценила ремонт и разрешила ввести в эксплуатацию участок автомобильной дороги по ул. Ореховой (от ул. Чичерина до ул. Агапкина). Ремонт полукилометрового участка также проведен по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Финансирование составило 18 млн рублей.