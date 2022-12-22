Мичуринцам предлагают искупаться в ледяной воде

24 декабря жителей Мичуринска приглашают поучаствовать во Всероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна». В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек и обольются холодной водой.

- К участию приглашают всех любителей здорового образа жизни, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Если вы не готовы заходить в реку, можно облиться из ведра или принять воздушные ванны в купальнике. В Мичуринске акция стартует в 12 часов на набережной у кафе «Пристань».