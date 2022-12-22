В Тамбовской области состоится новогодний флэшмоб

23 декабря, в 16 часов 30 минут в регионе дадут старт традиционному новогоднему флешмобу. Одновременно в городах и районах региона зажжется праздничная новогодняя иллюминация. Новогодний флешмоб в Тамбовской области впервые прошел в прошлом году и стал ярким событием, предваряющий главный праздник зимы.

- Каждый желающий сможет увидеть флешмоб в прямом эфире, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Прямая трансляция будет вестись на официальном сайте Правительства Тамбовской области https://www.tambov.gov.ru/, в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tambovgov, в официальной группе регионального телеканала «Новый век» https://vk.com/tvtambov.

В частности, праздничная иллюминация зажжется на главной елке региона на площади Ленина в Тамбове. Одновременно включится освещение праздничных инсталляций, городских и районных елок.