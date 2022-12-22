В Мичуринске водитель легковушки после столкновения протаранил забор

Водитель въехал в забор Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

21 декабря в 16 часов 40 минут в районе дома №1 А по улице Садовая города Мичуринска 61-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA GFL 110» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «LADA PRIORA», под управлением 42-летней женщины, после чего его машина съехала с дороги и врезалась в забор.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила водитель автомобиля «LADA PRIORA», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую больницу имени Брюхоненко.