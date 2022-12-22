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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 15:13

Тамбовчанин на «Мерседес-Бенц CLA» не уступил дорогу иномарке и столкнулся с ней

В аварии пострадала 31-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Аварию спровоцировал «Мерседес-Бенц CLA»

Аварию спровоцировал «Мерседес-Бенц CLA»

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 21 декабря в 8 часов 30 минут в районе дома №163 по улице Мичуринской города Тамбова. 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц CLA», поворачивая налево не уступил дорогу движущемуся со встречного направления прямо «Volkswagen Polo» под управлением 31-летней женщины и столкнулся с ним.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Volkswagen Polo» с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.