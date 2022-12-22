В Тамбовском районе фура, избегая столкновения оказалась на встречке и врезалась в «Ладу»

Водитель большегруза пытался избежать столкновения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участником которой стал большегрузный автомобиль, произошла 21 декабря в 16 часов 25 минут на 213 километре автодороги «Воронеж –Тамбов» в Тамбовском районе. 38-летний водитель «Мерседес Бенц» в составе полуприцепа «Gniotpol G4080», чтобы избежать столкновения с двигавшимся попутно и остановившимся впереди автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада 213100» под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры автомобиля «Лада 213100» - 62-летяя женщина и 79-летний мужчина, -сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.