В Тамбовской области изготавливали творог из молока неизвестного происхождения

Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили, что на одном из молокоперерабатывающих предприятий Тамбовской области объем выработанной продукции не соответствует объему сырья. Загадочном образом из 6 кг сырого молока получилось 400 кг пастеризованного обезжиренного молока.

- В дальнейшем молочное сырье неизвестного происхождения было направлено на выработку творога. Данный факт может свидетельствовать о фальсификации молочной продукции. Ответственным лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, - прокомментировали в ведомстве.