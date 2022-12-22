Житель Токаревки украл у соседа ружье

Похищенное мужчина хранил на чердаке Фото: УМВД по Тамбовской области

В отделение полиции поселка Токаревка с заявлением обратился местный предприниматель. Мужчина рассказал, что неизвестный взломал окно его дома, забрался внутрь и вскрыл сейф. Добычей воришки стали ружье, патроны, два охотничьих ножа и продукты из холодильника.

В течение суток оперативники установили причастность к краже 48-летнего местного жителя. Все похищенное при обыске нашли на чердаке его дома.

- Назначено проведение баллистической экспертизы и экспертизы холодного оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, опрашиваются свидетели, ведется поиск улик и доказательств совершения кражи, устанавливается мотив, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.