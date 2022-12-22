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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 9:50

Житель Токаревки украл у соседа ружье

Полицейские выясняют, для чего мужчине понадобилось оружие
Марина МАКОВЛЕВА
Похищенное мужчина хранил на чердаке

Похищенное мужчина хранил на чердаке

Фото: УМВД по Тамбовской области

В отделение полиции поселка Токаревка с заявлением обратился местный предприниматель. Мужчина рассказал, что неизвестный взломал окно его дома, забрался внутрь и вскрыл сейф. Добычей воришки стали ружье, патроны, два охотничьих ножа и продукты из холодильника.

В течение суток оперативники установили причастность к краже 48-летнего местного жителя. Все похищенное при обыске нашли на чердаке его дома.

- Назначено проведение баллистической экспертизы и экспертизы холодного оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, опрашиваются свидетели, ведется поиск улик и доказательств совершения кражи, устанавливается мотив, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.