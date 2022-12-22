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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:50

В Кирсанове откроют новогоднюю елку

Праздничные мероприятия продлятся до Старого Нового года
Марина МАКОВЛЕВА
Открытие елки даст старт праздникам в Кирсанове

Открытие елки даст старт праздникам в Кирсанове

23 января в 15.00 на центральной площади Кирсанова состоится открытие новогодней елки. Гостям праздника предложат прокатиться с горки, поучаствовать в играх и конкурсах, а также посмотреть концертную программу.

Главные же праздничные мероприятия, по информации местной администрации, стартуют в городе 28 декабря. В 14.00 свою развлекательную программу представит Кирсановская городская библиотека.

4 января в 11.00 детей и взрослых ждет новогоднее музыкальное представление «По щучьему веленью» в ЦД «Золотой витязь». А 13 января 14.00 горожане попрощаются с новогодней елкой.

Фото администрации города Кирсанова