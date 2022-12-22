В Кирсанове откроют новогоднюю елку

Открытие елки даст старт праздникам в Кирсанове
23 января в 15.00 на центральной площади Кирсанова состоится открытие новогодней елки. Гостям праздника предложат прокатиться с горки, поучаствовать в играх и конкурсах, а также посмотреть концертную программу.
Главные же праздничные мероприятия, по информации местной администрации, стартуют в городе 28 декабря. В 14.00 свою развлекательную программу представит Кирсановская городская библиотека.
4 января в 11.00 детей и взрослых ждет новогоднее музыкальное представление «По щучьему веленью» в ЦД «Золотой витязь». А 13 января 14.00 горожане попрощаются с новогодней елкой.
Фото администрации города Кирсанова