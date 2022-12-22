Тамбовчанин украл из частного дома печь

В дежурную часть отдела полиции поступила информация о краже из дома в селе Бурнак Жердевского района. Следственно-оперативная группа обнаружила следы проникновения злоумышленника.

Подозрение пало на 57-летнего жителя Воронежской области. Воспользовавшись отсутствием хозяина, ночью он взломал замки и забрался в дом. Мужчина разобрал печь и унес металлические части, чтобы сдать их в металлолом.

- Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Максимальный срок наказания виновному – лишение свободы на срок до двух лет. Продолжается дальнейшее расследование на предмет причастности данного лица к аналогичным преступлениям, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.