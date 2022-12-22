В Мичуринске открывается дневной стационар для детей с двигательными и речевыми нарушениями

4 января в Мичуринском детском санатории «Ласточка» открывается дневной стационар медицинской реабилитации для детей с психоневрологической патологией и двигательными нарушениями.

Здесь помогут детям с церебральным параличом, невритами, невропатиями и другими заболеваниями, а также малышам с расстройствами речевого и психологического развития. Юным пациентам предлагают пройти курс лечебной физкультуры, механотерапии, массажа, водолечения, физиотерапии.

- Направление на реабилитацию оформляет участковый врач-педиатр или узкий специалист, - пояснили в министерстве здравоохранения Тамбовской области.