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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:49

В Мичуринске открывается дневной стационар для детей с двигательными и речевыми нарушениями

Ребята могут пройти реабилитацию в санатории «Ласточка»
Марина МАКОВЛЕВА

4 января в Мичуринском детском санатории «Ласточка» открывается дневной стационар медицинской реабилитации для детей с психоневрологической патологией и двигательными нарушениями.

Здесь помогут детям с церебральным параличом, невритами, невропатиями и другими заболеваниями, а также малышам с расстройствами речевого и психологического развития. Юным пациентам предлагают пройти курс лечебной физкультуры, механотерапии, массажа, водолечения, физиотерапии.

- Направление на реабилитацию оформляет участковый врач-педиатр или узкий специалист, - пояснили в министерстве здравоохранения Тамбовской области.