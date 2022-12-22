Житель Тамбовского района отправился в колонию за кражу двух бутылок пива и угрозы полицейским

В суде вынесли приговор 32-летнему жителю поселка Строитель, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 318 (угроза применения насилия в отношении представителей власти).

Следствием и судом установлено, что днем 5 апреля этого года фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, зашел в помещение магазина в п. Строитель Тамбовского района, где, размахивая ножом и угрожая применением насилия в адрес персонала и посетителей торгового зала, прошел к витрине, забрал две бутылки пива и скрылся.

В этот же день сотрудники полиции установили местонахождение грабителя, который отказался выполнять их законные требования и, держа в одной руке нож, а в другой кирпич, угрожал полицейским расправой.

- Приговором суда по совокупности преступлений фигуранту назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.