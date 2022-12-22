Котельная в Котовске накопила долг по электричеству

Прокуратура Котовска провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и выяснила, что в одной из котельных, расположенной в южной части города, в нарушение условий договора и положений законодательства образовалась задолженность по оплате потребленной электроэнергии.

Из-за этого котельную могут отключить от электричества, что остановит ее работу. Кроме того, нарушаются права субъекта предпринимательской деятельности в лице поставщика электроэнергии.

- По данному факту прокуратурой города внесено представление руководителю организации, на балансе которой находится котельная, с требованиями принять незамедлительные меры к устранению нарушений, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения представления приняты меры к погашению задолженности, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.