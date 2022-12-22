Житель Мичуринска вынес с территории предприятия детали весом 50 кг

Мужчина знал, где заводе хранятся детали Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мичуринске участковый уполномоченный полиции выявил 2 факта кражи с территории предприятия. Неизвестный пробрался на территорию завода, где изготавливаются детали для вагоностроительных фирм. Несколько таких деталей весом от 35 до 50 кг злоумышленник и похитил.

Записи камер видеонаблюдения помогли выследить преступника. Им оказался 42-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников полиции. Как оказалось, мужчина уже находится под административным надзором за совершенные ранее преступления.

Вес одной детали от 35 до 50 кг Фото: УМВД по Тамбовской области

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого, он признался, что прежде работал на этом предприятии и знал, где хранятся детали. Поэтому без труда пробирался на территорию несколько раз. Часть похищенного он успел сдать в металлолом.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, сейчас выясняется ущерб, который воришка причинил предприятию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Украденное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.