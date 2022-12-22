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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 7:32

Житель Мичуринска вынес с территории предприятия детали весом 50 кг

Часть похищенного он успел сдать в металлолом
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина знал, где заводе хранятся детали

Мужчина знал, где заводе хранятся детали

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мичуринске участковый уполномоченный полиции выявил 2 факта кражи с территории предприятия. Неизвестный пробрался на территорию завода, где изготавливаются детали для вагоностроительных фирм. Несколько таких деталей весом от 35 до 50 кг злоумышленник и похитил.

Записи камер видеонаблюдения помогли выследить преступника. Им оказался 42-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников полиции. Как оказалось, мужчина уже находится под административным надзором за совершенные ранее преступления.

Вес одной детали от 35 до 50 кг

Вес одной детали от 35 до 50 кг

Фото: УМВД по Тамбовской области

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого, он признался, что прежде работал на этом предприятии и знал, где хранятся детали. Поэтому без труда пробирался на территорию несколько раз. Часть похищенного он успел сдать в металлолом.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, сейчас выясняется ущерб, который воришка причинил предприятию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Украденное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.