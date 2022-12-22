В Тамбове на Ореховой появились первые контейнеры для раздельного сбора мусора

Первые контейнеры для раздельного сбора мусора появились в Тамбове на улице Ореховой, 9. Желтые баки с наклейками и крышкой-капюшоном предназначены для сбора бумаги, стекла, пластика и металла.

Всего таких контейнеров будет 581. Один или два из них появятся практически во всех городских местах для сбора мусора до конца года.

Как пояснили в администрации города Тамбова, вторсырье будет собирать отдельный мусоровоз, который будет двигаться по собственному маршруту. Полезные отходы будут сортироваться в специальном ангаре и пускаться в переработку.