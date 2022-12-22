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НовостиОбщество22 декабря 2022 6:52

В Тамбове на Ореховой появились первые контейнеры для раздельного сбора мусора

Сюда можно приносить бумагу, стекло, пластик и металл
Марина МАКОВЛЕВА

Первые контейнеры для раздельного сбора мусора появились в Тамбове на улице Ореховой, 9. Желтые баки с наклейками и крышкой-капюшоном предназначены для сбора бумаги, стекла, пластика и металла.

Всего таких контейнеров будет 581. Один или два из них появятся практически во всех городских местах для сбора мусора до конца года.

Как пояснили в администрации города Тамбова, вторсырье будет собирать отдельный мусоровоз, который будет двигаться по собственному маршруту. Полезные отходы будут сортироваться в специальном ангаре и пускаться в переработку.