В Тамбовском районе племянник убил дядю и напал на сожительницу мужчины

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По данным следствия, поздно вечером 11 июля этого года в одном из домов села Большая Липовица Тамбовского района обнаружили тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По версии следствия, вечером его племянник пришел в дом, где проживал его дядя с сожительницей, и на фоне неприязненных отношений стал избивать его сначала деревянной палкой, а затем нанес несколько ножевых ранений, после чего скрылся. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть хозяина дома. В ходе конфликта напавший также избил и нанес ножевые ранения сожительнице погибшего.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.