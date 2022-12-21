На перекрестке улиц Чичерина и Рылеева в Тамбове появилась новая секция светофора

Водители должны помнить о пешеходах, пешеходы - о безопасности

Тамбовским автолюбителям, двигающимся по улице Рылеева в сторону Чичерина, следует обращать внимание на новую дополнительную секцию на светофоре. Она информирует водителей, поворачивающих направо, о том, что на их пути могут оказаться пешеходы, которых следует пропустить.

Прежде в Тамбове был только один светофор с совмещенной фазой - на перекрестке улиц Рахманинова и Советской. Такие светофоры позволяют сэкономить время всем участникам движения.

Как отмечают в администрации города Тамбова, пешеходам при переходе такого перекрестка на зеленый свет обязательно надо убедиться, что машины их пропускают, и внимательно смотреть по сторонам.

Напомним, что новый регулируемый пешеходный переход появился на севере города недавно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги. До этого пешеходный переход располагался ниже по улице Чичерина и был нерегулируемым, поэтому его перенесли в более удобное место и снабдили светофорами.

Фото администрации города Тамбова