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НовостиОбщество21 декабря 2022 10:00

Тамбовские остановки украсят репродукциями картин

Для новогоднего декора подобрано 9 картин с зимним сюжетом
Марина МАКОВЛЕВА
Репродукции будут радовать тамбовчан несколько месяцев

Репродукции будут радовать тамбовчан несколько месяцев

В Тамбове остановочные павильоны украсят копии картин из фондов Тамбовской картинной галереи. Около 30 репродукций появятся на остановках в разных частях города перед Новым годом.

Для печати галерея выбрала 9 картин зимней тематики. В их числе «Снегурочка» Александра Дейнеки, «Тамбовские дворики» Сергея Никитина, «Зима» Евгения Ляпина, «Солнечный зимний день» Анатолия Фалеева.

Все картины имеют "зимний" сюжет

Все картины имеют "зимний" сюжет

По информации администрации города, арт-остановки будут радовать тамбовчан несколько месяцев.

Фото администрации города Тамбова