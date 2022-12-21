Тамбовские остановки украсят репродукциями картин

Репродукции будут радовать тамбовчан несколько месяцев

В Тамбове остановочные павильоны украсят копии картин из фондов Тамбовской картинной галереи. Около 30 репродукций появятся на остановках в разных частях города перед Новым годом.

Для печати галерея выбрала 9 картин зимней тематики. В их числе «Снегурочка» Александра Дейнеки, «Тамбовские дворики» Сергея Никитина, «Зима» Евгения Ляпина, «Солнечный зимний день» Анатолия Фалеева.

Все картины имеют "зимний" сюжет

По информации администрации города, арт-остановки будут радовать тамбовчан несколько месяцев.

Фото администрации города Тамбова