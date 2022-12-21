Безработный тамбовчанин присвоил найденный в такси телефон

Следственный отдел УМВД России по городу Тамбову завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего тамбовчанина. Мужчину обвиняют в краже.

В дежурную часть обратилась 30-летняя жительница Тамбова, у которой украли дорогой телефон. Как выяснилось, в этот день потерпевшая воспользовалась услугами такси. После этого женщина не смогла найти свой телефон и заявила о случившемся в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 30-летнего безработного. Он пользовался тем же такси, что и потерпевшая. В машине на коврике у переднего сидения мужчина нашел телефон и решил оставить его себе, не сообщая водителю.

Мобильник тамбовчанин хотел продать, но не успел. Сотрудники полиции передали телефон законной владелице.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.