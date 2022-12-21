В Тамбовском районе задержали воров, которые выносили продукты и алкоголь из сгоревшего в Строителе магазина

20 декабря сотрудники полиции в поселке Строитель задержали двоих жителей Тамбовского района в возрасте 16 и 37 лет, которых подозревают в серии краж из продуктового супермаркета. В ночь на 13 декабря в здании, где располагался магазин «Светофор», произошел пожар, часть продукции и стены торговой точки обгорели, поэтому для посетителей он не работал. В ночь на 19 декабря в «Светофоре» произошла первая кража, отсюда пропали продукты питания и стоящий на балансе магазина компьютер. На следующую ночь, после заявления директора магазина, полицейские ждали похитителей и в момент выхода из магазина задержали их.

- По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Несколько мешков с похищенными продуктами питания и алкоголем нашли у воров дома и в тайниках. Известно, что 37-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу.