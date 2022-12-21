В Тамбовской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю с симптомами вирусной инфекции к врачам пришли 13847 человек. Половина заболевших – дети. Грипп выявлен у обратившихся в 145 случаях, из них 58 детей.

Максимальные показатели заболеваемости фиксируются в Тамбове, Котовске, Мичуринске, Рассказово и Инжавинском районе.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Тамбовской области, с начала ноября выявлено 293 случая гриппа, из них в 283 случаях это «свиной» грипп, в 1 случае - грипп типа А(H3N2), в 9 случаях обнаружен грипп типа В.