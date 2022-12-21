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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 9:00

В Мичуринске полицейские вернули подростку украденный телефон

Незнакомец попросил мобильный, чтобы позвонить, и сбежал
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники уголовного розыска Мичуринска раскрыли преступление. На улице Автозаводской 20-летний житель села Стаево обратился к 17-летнему юноше с просьбой позвонить с его телефона. Подросток отдал ему телефон и через некоторое время преступник сбежал с добычей.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, сотрудники полиции доставили предполагаемого мошенника в отдел полиции, тот признался в преступлении. Телефон находился при задержанном, его изъяли и вернули владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.