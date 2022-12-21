Тамбовчанин угнал машину приятеля

20 декабря в полицию поступила информация об угоне автомобиля. Владелец припарковал свою машину по месту жительства на улице Островитянова областного центра, не заперев дверцы салона. Вечером к нему в гости пришел знакомый, вместе с которым он распивал спиртные напитки. Как выяснилось позже, гость воспользовался, что хозяин заснул и решил покататься на чужом автомобиле без разрешения.

ВАЗ-2110 остановили сотрудники госавтоинспекции на улице Лермонтовской Тамбова. В ходе проверки полицейские установили, что за рулем находился не владелец, а посторонний. На место вызвали сотрудников уголовного розыска, которые задержали 30-летнего жителя села Покрово-Пригородное. В угоне чужой машины он сознался.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в таком преступлении грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.