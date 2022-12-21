Генерального директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве

После демонтажа асфальт полагалось сдать заказчику

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего тамбовчанина. Его обвиняют в мошенничество, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, летом 2018 года генеральный директор строительной организации присвоил материалы, оставшиеся после демонтажа дорожного покрытия по улице М. Горького. По закону подрядчик обязан возвратить остатки демонтированных конструкций.

В документации обвиняемый указал, что полученные 575 тон асфальтобетонного гранулянта были перевезены на базу МБУ «Спецдорсервис». На самом деле отходы обоняемый использовал для своих нужд.

- В результате преступных действий похищено муниципальное имущество на сумму свыше 1,2 млн рублей. Уголовное дело расследовалось старшим следователем СО УФСБ России по Тамбовской области. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области

Фото прокуратуры Тамбовской области