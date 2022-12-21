Жители Никифоровского района жалуются на разбитую дорогу

Прокуратура Никифоровского района провела проверку соблюдения законодательства о содержании дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Поводом стало обращение местных жителей.

Выяснилось, что дорога местного значения на территории Сабуро-Покровского сельсовета не соответствует нормативам и небезопасна для автомобилистов. На проезжей части отсутствует твердое покрытие, дорога покрыта выбоинами и местами просела.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление с требованиями обязать администрацию Сабуро-Покровского сельсовета устранить дефекты проезжей части и привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения, - сообщают в прокуратуре Никифоровского района