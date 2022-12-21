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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:20

В Тамбове выявлена точка, где алкоголь продавали несовершеннолетним

Продавцу грозит до 80 тысяч рублей штрафа
Марина МАКОВЛЕВА

В магазине на улице Базарной в Тамбове участковый уполномоченный совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних выявил факт продажи алкоголя несовершеннолетнему юноше.

54-летний продавец уже не впервые попадается на продаже спиртного с нарушением. Прежде женщина уже была оштрафована, но продавать алкоголь несовершеннолетним не прекратила.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, алкогольная продукция изъята. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей.