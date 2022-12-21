В Тамбове выявлена точка, где алкоголь продавали несовершеннолетним

В магазине на улице Базарной в Тамбове участковый уполномоченный совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних выявил факт продажи алкоголя несовершеннолетнему юноше.

54-летний продавец уже не впервые попадается на продаже спиртного с нарушением. Прежде женщина уже была оштрафована, но продавать алкоголь несовершеннолетним не прекратила.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, алкогольная продукция изъята. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей.