В тамбовском Парке культуры начинается новогодняя программа

Праздничная программа стартует в Парке культуры в выходные, 24 и 25 декабря

Праздничная программа в тамбовском Парке культуры и отдыха начнется уже в эти выходные. В субботу, 24 декабря, с 14.00 здесь будет работать «Новогодняя поляна 2022-2023». Для детей до 16.00 на площадке будет организована анимационная программа «Новогодний бум». С 16.00 до 19.00 состоится концерт «Новогоднее настроение.

Также в этот день начнет работу резиденция Деда Мороза. Попасть на прием к главному зимнему волшебнику можно будет ежедневно до 8 января.

Выходные заработают некоторые аттракционы. Покататься на них можно будет с 10.00 до 20.00 вплоть до 8 января.

- В воскресенье, 25 декабря, будет организована праздничная молодежная программа «Снежная волна», которая подарит каждому заряд позитива и праздничное настроение. А еще тамбовчане узнают, что слушает и какие песни любит Дед Мороз - с 26 по 30 декабря с 10.00 до 20.00 для посетителей будут звучать любимые новогодние песни на «Радио Деда Мороза», одобренные самим волшебником, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова