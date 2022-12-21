В Тамбовской области за год родились 6425 детей

По данным управления записи актов гражданского состояния Тамбовской области на 1 декабря 2022 года, в регионе заключено 5470 браков. Это превышает показатели 2021 года на данный период – 5085 браков. Самый высокий показатель регистрации брака отмечен в городе Тамбове – 2453, в городе Мичуринске - заключено 486, в Тамбовском районе – 454.

Вместе с тем в регионе отмечен спад расторжения браков. По данным на начало декабря совершено 3530 разводов (2021 год – 3647 разводов).

- На сегодняшний день в органах ЗАГСа области заключено 5698 браков, зарегистрировано 6425 новорожденных детей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.