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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:18

На севере Тамбова закончили строительство школы

Новое учебное учреждение рассчитано на 2,5 тысячи мест
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В северной части Тамбова завершилось строительство важного социального объекта - новой школы на 2,5 тыс. мест Совсем скоро учебные аудитории наполнятся мебелью и оборудованием. Мехатроника, астрономия, геосферные процессы, страноведение, 3D-моделирование, военная история, краеведение - у будущих школьников здесь появятся огромные возможности. Для занятий спортом - три спортзала, несколько площадок на территории, будет даже собственный лазерный стрелковый центр.

- Открытие школы станет одним из главных событий в жизни города и региона в новом году, - считают в пресс-службе администрации Тамбова.