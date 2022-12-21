На севере Тамбова закончили строительство школы

В северной части Тамбова завершилось строительство важного социального объекта - новой школы на 2,5 тыс. мест Совсем скоро учебные аудитории наполнятся мебелью и оборудованием. Мехатроника, астрономия, геосферные процессы, страноведение, 3D-моделирование, военная история, краеведение - у будущих школьников здесь появятся огромные возможности. Для занятий спортом - три спортзала, несколько площадок на территории, будет даже собственный лазерный стрелковый центр.

- Открытие школы станет одним из главных событий в жизни города и региона в новом году, - считают в пресс-службе администрации Тамбова.