Тамбовчанка ввела данные своей карты на сайте и лишилась 25 тысяч рублей

31-летняя тамбовчанка выставила на продажу детский комбинезон на сайте объявлений. С ней связался мужчина, который хотел купить товар. Но, так как жил он в другом городе, то предложил оформить доставку при помощи сервиса сайта. Женщина согласилась.

Покупатель прислал ей ссылку, куда, по его словам, следовало зайти для продолжения оформления. Женщина так и сделала, внесла в форму данные свои карты, с которой сразу же было списано 25 тысяч рублей.

Покупатель утверждал, что с его карты также были списаны деньги и предложил обратиться к администрации сайта. На этом связь с ним прервалась, так как мошенник выключил телефон. Тамбовчанке ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность обвиняемого. Им оказался 21-летний житель Рязани. Молодой человек признался, что арендовал через бот-сервис социальной сети номер мессенджера, с которого общался с продавцом. Сайт, на который он дал ссылку, фейковый, он только внешне похож на оригинальный, где перевод безопасен. Эта ссылка предназначалась для списания денег с карты.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, технология обмана была вскрыта и задокументирована в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве. Обвиняемый полностью компенсировал весь причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд Октябрьского района города Тамбова.