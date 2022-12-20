За год с территорий Тамбова убрали 240 бесхозных машин

С начала года административным комитетом было выявлено 240 транспортных средств, имеющих признаки бесхозных. Чаще всего о них сообщают жители, также автохлам выявляется структурными подразделениями администрации в процессе проверок. Такие машины мешают проехать другим автомобилистам и городскому транспорту, портят облик города, затрудняют движение пешеходов. Кроме того, эти авто могут использоваться для совершения противоправных действий.

Предварительно административный комитет ведет поиск собственников таких автомобилей, размещая информацию на официальном сайте администрации, также в местах нахождения брошенных автомобилей расклеиваются уведомления собственников о том, что указанный автомобиль имеет признаки брошенного автосредства.

Как рассказал, заместитель начальника дирекции городского хозяйства Валерий Смоленцев, автомобили эвакуируют на охраняемую стоянку, где они находятся в течение 3 месяцев. После окончания этого срока, если не найдется хозяин, транспортное средство признают бесхозным, принимают в муниципальную собственность и утилизируют.

Процедура признания брошенного автомобиля собственностью муниципалитета осуществляется путем обращения в суд, это может занять продолжительное время, на протяжении которого собственник еще может найтись и забрать свой автомобиль, оплатив расходы на эвакуацию и хранение.

- Часть владельцев откликнулись, увидев объявления — более 20 машин было вывезено владельцами без участия эвакуатора, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.